Kuzey Kore'den Filistin halkına "dayanışma" mesajı

KDHC Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Choe, açıklamasında, "İsrailli saldırganlar tarafından mahrum bırakılan ulusal haklarını geri almak ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak için verdikleri haklı mücadelede Filistin halkıyla her zaman destek ve dayanışma içinde olduklarını" vurguladı.

Bakan Choe, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlarının ve "ABD'nin bu vahşeti himaye etmesinin" uluslararası toplumda büyük nefret uyandırdığına da dikkati çekti.