İran Dışişleri Bakanı Irakçi Suriye'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'a gitti.

Irakçi bu sabah Suriye ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, ''Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin mesajını Suriye hükümetine iletmek üzere Şam'a gidiyorum.Suriye hükümetini ve ordusunu güçlü şekilde destekliyoruz.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin yakın zamanda bölge ülkelerinin birçoğunu ziyaret ederek, bölgesel meseleler ve son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacağını belirtmişti.

Bu kapsamda Irakçi'nin Suriye'deki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın (1 Aralık) Şam'a gideceğini, daha sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktaran Bekayi, Irakçi'nin Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edeceğini kaydetmişti.

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.