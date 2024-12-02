Pezeşkiyan ile Katar Emiri telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Lübnan, Gazze ve Suriye de dahil olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede bölgede güvensizliğin ve terörün yayılmasının hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirterek, bu uğursuz olguyla baş etmek için bölgedeki tüm ülkelerin rol oynaması ve katılması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, “İslam ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunduğu güvenli bir bölge, tüm bölge milletleri için barış ve huzur dolu bir yaşam istiyoruz. Bu konuda bölge ülkelerinin başkanlarının ellerinden geleni yapması gerekiyor” dedi.

Katar'ın özellikle Gazze konusunda bölgesel krizlerde arabulucu rolünün takdire değer bulan Pezeşkiyan, “Birbirimizin yardımıyla İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirirken, bölgedeki barış ve güvenlik durumunu da iyileştirebilmemizi temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin İslam dünyasında güvensizlik ve terörizmin yayılmasında rolüne işaretle, “Siyonist rejim Müslüman ulusların barış ve huzur içinde olmasını istemiyor” dedi.

İran ile Katar arasındaki ilişkilere ve iki ülke arasında son Doha gezisinde varılan anlaşmalara değinen Pezeşkiyan, “Bu anlaşmaları uygulamaya kararlıyız ve bu kapsamda üst düzey ekonomik heyetimiz iki ülkenin ortak ekonomik komisyonuna katılmak ve anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmanın yollarını incelemek üzere Katar’a gidecek” ifadelerinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise, ülkesinin başta Gazze, Lübnan olmak üzere bölgesel meseleler ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ihtiyacı konusunda İran İslam Cumhuriyeti aynı tutumda olduğunu belirterek, “Suriye'de yaşananların, bu ülkede istikrar ve güvenliğin ancak diyalog ve siyasi çözüm yoluyla sağlanamayacağını gösterdiğine inanıyor ve bu bağlamda, Siyasi anlaşma yoluyla Suriye'de barışın tesis edilmesinde rol oynamaya tamamen hazırız” dedi.

İran ve Katar arasındaki ilişkilerin iyi seviyede ilerlediğini belirten Al Sani iki ülke arasında yapılan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu anlaşmaların iki ülke ilişkileri açısından parlak bir gelecek vaat ettiğini düşünüyor ve bu anlaşmaların tam olarak uygulanması için çabalıyoruz" ifadesini kullandı.