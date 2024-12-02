Pezeşkiyan ile Esad Suriye'yi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde İran'ın Suriye'deki birliğe ve istikrara zarar vermeye karşı muhalefetini dile getirerek,"Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne zarar vermek aslında bölgeyi ve ülkelerin barışını ve güvenliğini hedef alıyor” dedi.

Bölge ülkelerinin barış ve güvenliğinin bozulmasında ABD ve Siyonist rejimin işbirliği yaptığını belirten Pezeşkiyan, İran’ın bu tehlikeli projelere karşı koyhmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, son güvenlik gelişmelerinin yanı sıra iki ülke arasında terörle mücadeledeki işbirliğinerek, “Suriye'de yaşanan son terör eylemleri; bölgeyi bölme, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma, Ortadoğu haritasını ABD ve Batı'nın çıkar ve hedeflerine göre yeniden tasarlama yönünde daha önemli hedefler peşindedir” dedi.

Beşar Esad, “Bu terör eylemleri, Suriye topraklarının tamamında terörün kökünü kazmak konusunda Suriye ve ordusunun ısrarını artıracaktır” ifadesini kullandı.