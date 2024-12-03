Irakçi: Suriye'de yeni bir savaştan kimse faydalanamayacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Irakçi paylaşımında, “Suriye Devlet Başkanı Esad ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la da açık ve yapıcı görüşmelerim oldu. Şam'dan Ankara'ya yaptığım yolculuk, iki ülke arasındaki nadir direkt uçuşlardan biriydi” ifadesini kullandı.

Irakçi’nin paylaşımının devamında “Suriye'de yeni bir savaşın kimseye fayda sağlayamayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Çatışmalar hiç kuşkusuz terörün Suriye'nin tüm çevresine yayılmasına yol açacaktır. İran, terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Suriye halkının, hükümetinin ve ordusunun yanında olacaktır ve elbette diyalog ve diplomasi yoluyla bölgedeki gerilimin azaltılması için her türlü yardım ve desteğe hazırız” ifadelerine yer verildi.