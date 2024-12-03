Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kiev'in NATO'ya katılma talepleri veya ültimatomlarının ABD'nin tutumunu etkilemeyeceğini; Washington'un ittifakın bir üyesi olarak Ukrayna'yı koruma yükümlülüklerini üstlenmek istemediğini belirtti.

Puşkov, “ABD'nin Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek istememesinin en önemli nedeni, Ukrayna'nın savunulması konusunda yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunmak istememesidir. Kiev'in tüm talepleri, istekleri veya ültimatomlarının bu tutumu etkilemesi pek olası değil” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Ukrayna topraklarında Rusya ile doğrudan savaşmak istemediğini vurgulayan Puşkov, ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri çatışma bağlamında oraya Amerikan birliklerini göndermeyi reddetmesinin ABD'nin NATO'nun kurulmasına ilişkin Washington Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi anlamına geleceğini, bunun da Avrupalı ​​NATO üyeleri açısından zincirleme bir reaksiyona neden olacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Sonuç olarak Ukrayna'nın kabulü, askeri yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir ittifak olarak NATO'nun çökmesine neden olacaktır. Bu, ABD'nin Avrupa'daki hegemonyasına güçlü bir darbe olacaktır. Bunun olmasına izin vermek istemiyorlar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte daha önce, NATO dışişleri bakanlarının 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel'de yapacakları toplantıda Ukrayna'nın ittifaka üyeliği yerine bu ülkeye yardım konusunu ele almaya odaklanacağını söylemişti.