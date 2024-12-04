Güney Kore muhalefeti, Yoon'un görevden alınmasını istiyor

Güney Kore'de 1979'dan bu yana ilk kez 3 Aralık akşamı Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede 'sıkıyönetim' ilan etti. Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" açıklamasını yaptı ve sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girdi.

Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Güney Kore parlamentosu, sıkıyönetim kararına yönelik oylama yaptı ve parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullandı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim uygulamasını resmen sona erdirecek önerge için oy kullandı. Önergenin onaylanmasıyla uygulama resmen yürürlükten kaldırıldı. Güney Kore’de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor.

Sıkıyönetimin kaldırılmasını takiben ana muhalefetteki Demokrat Parti de dahil olmak üzere 6 muhalefet partisi, parlamentoda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması için önerge sundu. Yerel basın önergenin 6-7 Aralık tarihinde görüşülebileceğini duyurdu.

Yoon'un görevden alınması için parlamentonun üçte ikisinin desteği ve ardından en az 6 Anayasa Mahkemesi yargıcı onayı gerekli.