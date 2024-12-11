Eski Güney Kore Savunma Bakanı intihar girişiminde bulundu

Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Yonhap'a göre, başarısız girişim sonrası Kim’in sağlık durumu stabil ve gözetim altında tutuluyor.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.