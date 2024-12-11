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11 Ara 2024 11:15

Eski Güney Kore Savunma Bakanı intihar girişiminde bulundu

Eski Güney Kore Savunma Bakanı intihar girişiminde bulundu

Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı'na önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.

Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Yonhap'a göre, başarısız girişim sonrası Kim’in sağlık durumu stabil ve gözetim altında tutuluyor.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.

News ID 1922512

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