İran, Irak ve Suriye'den kritik üçlü zirve

Arap medyasına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ bugün Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya geldi. Bakanların görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Suriye konulu üçlü toplantı için Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Irak Cumhurbaşkanı Latif Raşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Irakçi, "Iraklı yetkililerle yapılan toplantılarda, Suriye ile ilgili daha fazla görüşme yapmamız gerektiğini vurguladık." dedi.

''Suriye'ye her türlü desteğe hazırız''

Bakan Irakçı, "Bölgede bulunduğumuz sürece, Suriye halkı, hükümeti ve ordusuna her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

İranlı bakan, Irak’ın tutumunun çok olumlu olduğunu kaydederek, “Biz, Irak ile olan görüşmelerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Suriye’deki son gelişmeler üzerine 7-8 Aralık’ta Doha Forumu kapsamında Astana Toplantısı için bir araya gelecek.