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8 Ara 2024 14:47

Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti

Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti

Silahlı muhaliflerin Suriye’de kontrolü ele geçirmesinin ardından, Irak hükümeti güvenlik önlemleri alındığını ve Bağdat’ın Şam Büyükelçiliği'nin tahliye edildiğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak'ın Şam Büyükelçiliği tahliye edildi.

Irak yönetimi, Suriye hükümeti lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

News ID 1922415

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