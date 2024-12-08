Irak, Şam Büyükelçiliğini tahliye etti

Ülkenin resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak'ın Şam Büyükelçiliği tahliye edildi.
Irak yönetimi, Suriye hükümeti lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Silahlı muhaliflerin Suriye’de kontrolü ele geçirmesinin ardından, Irak hükümeti güvenlik önlemleri alındığını ve Bağdat’ın Şam Büyükelçiliği'nin tahliye edildiğini duyurdu.
Ülkenin resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak'ın Şam Büyükelçiliği tahliye edildi.
Irak yönetimi, Suriye hükümeti lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
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