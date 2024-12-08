İslam Devrimi Lideri, bölgedeki gelişmeler hakkında konuşma yapacak

11 Aralık Çarşamba günü binlerce farklı kesimden vatandaş, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya gelecek.
Ayetullah Hamanei, bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 11 Aralık 2024 Çarşamba sabahı bölgedeki gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.
11 Aralık Çarşamba günü binlerce farklı kesimden vatandaş, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya gelecek.
Ayetullah Hamanei, bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.
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