İslam Devrimi Lideri, bölgedeki gelişmeler hakkında konuşma yapacak

11 Aralık Çarşamba günü binlerce farklı kesimden vatandaş, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya gelecek.

Ayetullah Hamanei, bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.