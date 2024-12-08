  1. Siyaset
8 Ara 2024 23:43

İslam Devrimi Lideri, bölgedeki gelişmeler hakkında konuşma yapacak

İslam Devrimi Lideri, bölgedeki gelişmeler hakkında konuşma yapacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 11 Aralık 2024 Çarşamba sabahı bölgedeki gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.

11 Aralık Çarşamba günü binlerce farklı kesimden vatandaş, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile bir araya gelecek.

Ayetullah Hamanei, bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler hakkında bir konuşma yapacak.

News ID 1922431

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler