Esad hükümetinin düşmesi İran basınında nasıl yer aldı?

Dün 8 Aralık 2024, Suriye tarihinde önemli bir gün yaşandı. 54 yıllık Baas Partisi ve Esad ailesinin Suriye'nin tarihi toprakları üzerindeki siyasi hakimiyetinin ardından, teröristler sadece 10 gün içinde Halep, Hama, Humus, Dera ve nihayet Şam’ı ele geçirerek, Londra’da eğitim almış göz doktorunun siyasi kariyerine son verdiler.

Beşar Esad hükümetinin düşmesi ve kenisinin ailesi ile birlikte ülkeyi terk etmesi İran gazetelerinde geniş yer aldı. İşte İran'ın önde gelen gazetelerinde Suriye başlıklı manşetler.

Keyhan: Şam'ın düşmesi, teröristlerin misyonunun sonu, Amerikan hakimiyetinin başlangıcı

İran'ın en önemli ve en eski gazetelerinden olan Keyhan gazetesi Suriye'deki son gelişmeleri "Şam'ın düşmesi, teröristlerin misyonunun sonu, Amerikan hakimiyetinin başlangıcı" başlığıyla manşetine taşıtı.

Keyhan Suriye ile ilgili şunu yazdı: Dün teröristler Suriye ordusu tarafından ihmal edildi! Bu ülkenin başkentine ulaştılar ve bu ülkenin hükümeti düştü. Teröristlerin bu hareketi aslında Washington ve Tel Aviv'in, Amerika ve İsrail'in Suriye'nin harabelerindeki varlığını genişletme projesinin tamamlanmasıdır.

Şark: Esad sonrası dönem

Daha çok reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark gazetesi bugünkü manşetinde "Esad sonrası dönem" başlığını kullandı.

Gazete Esad sonrası Suriye'nin durumunun nasıl olacağına ilişkin ünlü gazeteci Abbas Abdi ile yaptığı röportajda Suriye'nin kısa vadede göreceli istikrara ulaşması pek mümkün görülmediğini aktardı.

Agah: Savaşmamanın maliyeti

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na bağlı basılan Agah gazetesinin manşetinde "Savaşmamanın maliyeti" başlığı yer aldı.

Gazete şunları yazdı: Suriye hükümetinin Beşar Esad'ın başkanlığıyla çöküşünün çok yönlü ve sözde çok boyutlu nedenleri var. Ancak bunun en önemli sebebini Suriye'nin siyasi ve askeri yapısının başındaki kişinin "direniş" kategorisinden istifasında görmek mümkündür. On yıl önce Esad'ın devrilmesi için ellerinden geleni yapan Arap yöneticilerle uzlaşmak ve onların verdiği sözleri yerine getirmek, Şam hükümetini çöküş uçurumuna sürükledi.

Cavan: Pandora'nın kutusu Suriye'de açıldı

İran Cavan gazetesi ise Suriye'deki son gelişmeleri pandora kutusuna benzetilerek bugünkü manşetinde "Pandora'nın kutusu Suriye'de açıldı" başlığını kullandı.

Cavan gazetesi şunları yazdı: Tahrir El Şam şemsiyesi altındaki Suriyeli muhaliflerin İdlib'den Halep'e, oradan da Hama ve Humus'a ulaşması sadece 11 gün sürdü ve ardından 160 kilometre yol kat ederek Suriye'nin tarihi başkenti Şam'a girdi. Beşar Esad'ı devirmek ve Suriye'deki hükümetin kontrolünü ele geçirmek; İki hafta öncesine kadar kimsenin tahmin etmediği bir olay. Şu anda Arap milliyetçiliğinden İhvan'a, El Kaide'den IŞİD'e kadar çeşitlilik gösteren onlarca küçük ve büyük grup Suriye'nin büyük bir kısmına (muhtemelen üçte ikisine) hakim durumda. Bu durumun, aktörlerin çokluğu nedeniyle öngörülemez olan ve bilinmeyen tüm felaket ve talihsizlikleri içerebilen olayları anlatmak için iyi bilinen bir kavram olan Pandora'nın kutusunun bir açıklaması olduğu söylenebilir.

Came Cam: Suriye'nin karanlık koridoru

Came Cam gazetesi de manşetinde "Suriye'nin karanlık koridoru" başlığına yer verdi.

Came Cam gazetesi şunları yazdı: Beşar Esad hükümetinin sona ermesinin ardından işgalci Kudüs rejimi, bu hükümetin güney Suriye genelindeki tüm ordu tugaylarını ve taburlarını sistematik olarak yok ediyor ve tüm hava savunma sistemlerini, füze depolarını, geliştirme ve üretim fabrikalarını ve her türlü tesisi doğrudan yok ediyor. Üretimin, transitin veya silahın yapıldığı yer, hedefler.

Armane Emruz: Beşar Esad'ın trajik sonu

Armane Emruz gazetesi de maşetinde Beşar Esad'ın bir fotoğrafını kullanarak "Beşar Esad'ın trajik sonu" diye başlık attı.

Ermane Emruz gazetesi "Dün sabah uluslararası politika alanında bomba bir haber patladı oda Suriye'de Beşar Esad hükümetinin düşmesi oldu" diye yazdı.