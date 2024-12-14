  1. Dünya
  2. Ortadoğu
14 Ara 2024 11:08

IŞİD 4 gün içinde Suriye'de 100 kişiyi idam etti

IŞİD 4 gün içinde Suriye'de 100 kişiyi idam etti

Suriyeli medya kaynakları, IŞİD'in Humus'un batı ve doğusundaki bölgelerde işlediği suçlarda sadece dört gün içinde 100 kişinin kurban olduğunu duyurdu.

El-Maalouma'nın haberine göre, IŞİD militanları Humus'un batı ve doğusundaki bazı köylere saldırarak kendi bölgelerine gitmeye çalışan 13 kişiyi gözaltına aldı ve kurbanlarını kurşunla hedef alarak infaz etti.

IŞİD militanları ayrıca bu vahşi cinayetlerin video kayıtlarını sosyal medyada yayınladı. Bu infazlarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 100'e ulaştığı belirtiliyor.

Suriyeli medya kaynakları, IŞİD'in bu suçları işlerken Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ya da diğer terör gruplarından herhangi bir itirazla karşılaşmadığını aktardı. Ayrıca, IŞİD'in Irak sınırına yakın bölgelerde serbestçe hareket etmesine izin verilmesi konusunda HTŞ ile koordinasyon şüphesi olduğuna dikkat çekildi.

Beşar Esad hükümetinin Heyet Tahrir el-Şam tarafından devrilmesinden bu yana Suriye'de suçlar ve sokak infazları yeniden artış göstermiştir.

News ID 1922577

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler