IŞİD 4 gün içinde Suriye'de 100 kişiyi idam etti

El-Maalouma'nın haberine göre, IŞİD militanları Humus'un batı ve doğusundaki bazı köylere saldırarak kendi bölgelerine gitmeye çalışan 13 kişiyi gözaltına aldı ve kurbanlarını kurşunla hedef alarak infaz etti.

IŞİD militanları ayrıca bu vahşi cinayetlerin video kayıtlarını sosyal medyada yayınladı. Bu infazlarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 100'e ulaştığı belirtiliyor.

Suriyeli medya kaynakları, IŞİD'in bu suçları işlerken Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ya da diğer terör gruplarından herhangi bir itirazla karşılaşmadığını aktardı. Ayrıca, IŞİD'in Irak sınırına yakın bölgelerde serbestçe hareket etmesine izin verilmesi konusunda HTŞ ile koordinasyon şüphesi olduğuna dikkat çekildi.

Beşar Esad hükümetinin Heyet Tahrir el-Şam tarafından devrilmesinden bu yana Suriye'de suçlar ve sokak infazları yeniden artış göstermiştir.