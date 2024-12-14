Şüpheli İHA'lar ABD'nin Almanya üssü üzerinde

Rusya Today’in haberine göre, Der Spiegel dergisi güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yakın zamanda Almanya’nın batısında bulunan ABD Ramstein Üssü ile Rheinmetall silah şirketi üzerinde şüpheli ve kimliği belirsiz İHA’ların uçuş yaptığını bildirdi.

Soğuk Savaş döneminde inşa edilen Ramstein Hava Üssü, Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli merkezi olarak biliniyor. Üste 50 binden fazla Amerikalının bulunduğu belirtiliyor.

Güvenlik raporlarına göre, 3 Aralık akşamı ve ertesi gün, bu iki önemli noktada birden fazla kimliği belirsiz İHA görüldü. Güvenlik kaynakları, bu İHA’ların üs sakinlerine veya askeri ekipmanlara herhangi bir zarar vermediğini bildirdi.

Yerel yetkililer olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ancak İHA’ları kimin yönlendirdiği henüz tespit edilemedi. Flensburg yakınlarındaki savcılık, olayla ilgili sabotaj amaçlı faaliyetler yürütüldüğünden şüphelenerek soruşturma başlattı ve Alman ordusuna (Bundeswehr) uyarı yapıldı.

Geçen hafta Brandenburg'da düzenlenen bir güvenlik konferansında bu konu gündeme getirildi. Ancak, olası casusluk amacıyla gerçekleştirilen bu uçuşlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir uzlaşmaya varılamadı.

Almanya, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı sabotaj faaliyetlerinden endişe duyuyor. Alman yetkililer, yaz aylarında Schleswig-Holstein'daki bir kimya parkı ve bir sıvılaştırılmış doğal gaz terminali üzerinde de benzer şüpheli İHA uçuşları tespit edilmesinden bu yana bu tür olaylara karşı daha duyarlı hale geldi.