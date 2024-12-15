İşgalci İsrail'in Suriye planı ortaya çıktı

İsrail rejimi işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşim birimlerinin genişletilmesine ilişkin planı onayladığını bildirdi.

Siyonist rejim başbakanlık ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten İsrail, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planının" onaylandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki siyonist nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Esad hükümetinin düşürülmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Suriye’nin askeri altyapısını imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Gözlemciler, Siyonist rejimin, Suriye'de hükümetin devrilmesi ve Şam’ın silahlı grupların eline geçmesinin ardından ortaya çıkan kaotik durumun gölgesinde, Suriye'nin askeri altyapısını yok etmek için mevcut fırsatı kullandığına inanıyor.