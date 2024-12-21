Bekayi: İran’ın Şam Büyükelçiliği çalışanı terör saldırısında şehit düştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın Şam Büyükelçiliği’nde yerel çalışan olan Seyyid Davud Bitaraf’ın, Şam’da gerçekleşen bir terör saldırısında şehit olduğunu açıkladı.

Bekayi, 15 Aralık Pazar günü gerçekleşen saldırıda, teröristlerin açtığı ateş sonucu Bitaraf’ın aracında şehit düştüğünü belirtti.

Olayın ardından şehidin naaşının tespit edilip İran’a getirildiğini ifade eden Bekayi, bu saldırıyı “acımasız bir terör eylemi” olarak kınadı.

Ayrıca, Suriye geçici hükümetine seslenen Sözcü Bekayi, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması, adalete teslim edilmesi ve cezalandırılmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sözcü Bekayi, Dışişleri Bakanlığı’nın, bu konuyu uluslararası ve diplomatik kanallar aracılığıyla titizlikle takip edeceğini vurguladı.