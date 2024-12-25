Yemen: İsrail'i hipersonik balistik füze ile vurduk

Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki topraklara hipersonik balistik füze fırlattıklarını duyurdu.

Seri, Yemen güçlerinin Siyonist İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak işgal altındaki Yafa'da bir askeri hedefi ''Filistin 2'' balistik füzesi ile vurduğunu açıkladı.

Yahya Seri, Siynoist İsrail'e karşı operasyonun başarıyla tamamlandığı ve hedefin tam isabetle vurulduğunu söyledi.

İşgalci siyonistler, Yemen'den atılan bir füze sonucu şafak vakti Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

Siyonist askeri yetkililer füze saldırısı sonucu 9 kişinin yaralandığını doğruladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı