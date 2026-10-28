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28 Eki 2026 21:12

"Rusya, Azerbaycan ve İran gaz takası için hazır mı?" Rusya Enerji Bakanı yanıtladı

"Rusya, Azerbaycan ve İran gaz takası için hazır mı?" Rusya Enerji Bakanı yanıtladı

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, Rusya, Azerbaycan ve İran’ın gaz takası yoluyla tedarik sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, Moskova'da düzenlenen 3. Rusya-Afrika Zirvesi marjında yaptığı açıklamada, “Rusya, Azerbaycan ve İran’ın gaz takası yoluyla tedarik sağlamaya hazır; ancak çözülmesi gereken bazı teknik meseleler var” dedi.

Öte yandan İran Petrol Bakan Vekili Hamid Boverd, son günlerde yaptığı açıklamada, “Rusya ile İran arasında Azerbaycan topraklarından gaz taşınmasına ilişkin anlaşmanın hazırlanması son aşamaya geldi” dedi.

Boverd, “Moskova ve Tahran arasında proje üzerinde temel anlaşmalar zaten sağlandı. Şu anda sadece teknik konuların çözülmesi kaldı” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, Azerbaycan topraklarından geçecek doğalgaz boru hattı aracılığıyla tedarikin yakın zamanda başlayacağını umduğunu vurguladı.

News ID 1939436

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