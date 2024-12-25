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25 Ara 2024 13:30

Erdoğan Azerbaycan'a başsağlığı diledi

Erdoğan Azerbaycan'a başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan uçak kazası için Azerbaycan'a başsağlığı dileğinde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası için başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan, ''Bu sabah Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de milletimiz adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' dedi.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının bu sabah Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dilenen açıklamada, "Bu zor günlerde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlere her türlü desteğin verileceği vurgulandı." denildi.

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 72 kişiden 25'inin kurtulduğu bildirilmişti.

News ID 1922836

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