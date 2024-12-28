İran ve Çin dışişleri bakanları Pekin’de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün Pekin'de bir araya geldi.

Görüşme bugün (Cumartesi) Çin Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, özellikle Suriye meselesi görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu.

Bakan Irakçi, Çinli mevkidaşının daveti üzerine dün Pekin’e 2 günlük bir resmi ziyaret için gitti. Görüşmelerin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve bölgesel meselelerde ortak bir zemin oluşturma amacı taşıdığı bildirildi.