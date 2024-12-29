Irakçi Çin'deki temaslarının ardından BAE'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine Dubai kentine kısa bir ziyarette bulunacağını bildirdi.

Bekayi, Irakçi-Al Nahyan görüşmesinde bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetine icabetle 27 Aralık'ta Pekin'e giden Irakçi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pekin ziyaretini değerlendirdi.

Abbas Irakçi, “Çin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ekonomik, kültürel, siyasi ve diğer konular da dahil olmak üzere ikili işbirliğini ele aldık. Ayrıca 2025 yılında bu alanda önemli bir yıl olacak olan İran'ın nükleer meselesi hakkında görüş teadisinde bulunduk” dedi.

Bakan Irakçi ayrıca, Afganistan, Suriye, Gazze, Lübnan, Filistin ve Yemen'deki meselelerin de ele alındığını belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile görüşmesine atıfta bulunan Irakçi, “Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin ticaret, güvenlik, ekonomik işbirliği, enerji, üye ülkeler ve Şangay İşbirliği Örgütü arasında enerji merkezi kurulması alanlarında sunduğu önerileri değerlendirdik” ifadesini kullandı.