Gazze'de bebeklerin hayatı soğuktan donuyor

Gazze’deki soğuk hava koşulları, yıllardır süren abluka ve savaşın ortasında çocukların hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

El Cezire'ye göre, son olarak bir aylık bir bebek, Gazze’nin Deyr el-Belah bölgesindeki mülteci kampında yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Üzücü bir şekilde, bir gün önce bu bebeğin ikiz kardeşi de aynı nedenle hayatını kaybetmişti.

Son günlerde yaşanan soğukların etkisiyle, Gazze’de dört yeni doğan bebek daha hayatını kaybetti. Bu ölüm sayıları, yalnızca soğuk nedeniyle yaşanan kayıpları yansıtmıyor; aynı zamanda İsrail’in şiddetli hava, kara ve deniz saldırıları nedeniyle şehit düşen sivillerin de sayısını artırıyor.

Yerel kaynaklara göre, özellikle hamile ve emziren kadınların yeterli beslenememesi nedeniyle çocuklar arasında yeni hastalıklar görülmeye başlandı. Soğuk havaların, bu zayıf vücutları daha da savunmasız hale getirdiği belirtiliyor.