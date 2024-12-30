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30 Ara 2024 10:13

Gazze çevresindeki Siyonist yerleşimlerinde siren sesleri duyuldu

Gazze çevresindeki Siyonist yerleşimlerinde siren sesleri duyuldu

Yerel kaynaklar, Gazze Şeridi çevresindeki Siyonist yerleşimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

El Cezire’nin aktardığına göre, yerel kaynaklar Gazze Şeridi çevresindeki Siyonist yerleşimlerinde siren seslerinin duyulduğunu bildiriyor.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Erez, Netiv HaAsara ve Yad Mordechai bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusu, sirenlerin Hamas’ın Sderot kentine yönelik roket saldırılarının ardından devreye girdiğini duyurdu.

İşgalci ordu, bu roketlerin Hamas tarafından atıldığını iddia etti ve iki roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, birkaç roketin ise açık alanlara düştüğünü ileri sürdü.

News ID 1922947

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