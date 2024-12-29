Filistinli Mülteciler Gazze’de soğuktan hayatını kaybediyor

Arabi 21’e göre, Gazze Şeridi’nde Filistinli mülteciler kış aylarının başlamasıyla son derece zor bir süreçle karşı karşıya. Geçtiğimiz bir yıl boyunca Siyonist rejimin acımasız saldırılarından sağ kurtulanlar, şimdi soğuk hava nedeniyle yaşamlarını yitiriyor.

Şiddetli yağışlar sonucu Gazze Şeridi’nde mültecilerin kaldığı çadırlar sular altında kalırken, sıcak giysi ve ısınma araçlarının bulunmaması durumlarını daha da kötüleştiriyor.

Binlerce Filistinli mülteci, bu ıslak ve soğuk çadırlarda sert bir kış geçiriyor. Yakın zamanda bir Filistinli doktor, aşırı soğuk nedeniyle bu bölgede hayatını kaybetti. Ayrıca, son günlerde en az dört yeni doğan bebek, Gazze Şeridi’nde dondurucu soğuk ve ısıtma imkanlarının yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.