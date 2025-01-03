Kazakistan'da zincirleme kaza: Yaklaşık 100 araç birbirine girdi

Sputnik'e göre, Kazakistan’da Astana-Şuçinsk otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 95 aracın karıştığı Kazakistan ulusal karayolu operatörü 'KazAvtoZhol'un açıklamasına göre kaza, Astana yakınlarındaki Janatalap köyü civarında saat 13:28’de meydana geldi.

Kazanın, sürücülerin hız limitine uymaması ve güvenli takip mesafesini ihmal etmesi yanında soğuk hava şartları nedeniyle yaşandığı belirtildi. Olayın ardından bir şerit temizlenerek trafiğe açıldı ve kullanılabilir durumdaki araçların hareketine izin verilmeye başlandı.

Uçuşlarda da sorun yaşanıyor

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi. Olay yerinde mobil ısınma noktaları kurulduğu ve kar temizleme araçlarının çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde yılın ilk günlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik şartlar sebebiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara yardım etmeye devam ediyor.

Astana Havalimanı’nda 13 uçuşun geciktiği, bir uçuşun ise iptal edildiği bildirildi.