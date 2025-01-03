General Süleymani'yi Türkçe anlatan 6 kitap

3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşen eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi anlatan 6 kitapTürkiye'de basılmıştır.

Şehit Süleymani'nin hayatını, düşüncelerini direniş cephesinde özellikle Irak, Suriye ve Lübnan'da gösterdiği çabaları anlatan, söz konusu eserlere şu adresten rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İşte Şehit Şüleymani'yi anlatan 6 kitap:

1- Süleymani'yi Tanımak

İranlı yazar Ali Şirazi'nin kaleme aldığı ve Aykut Pazarbaşı'nın çevirisini yaptığı bu kitap Nazenin Kitap Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 178 sayfadan oluşan ve Şehit General Süleymani’nin ve cephe arkadaşlarının hatıra ve anlatımlarından yola çıkarak hazırlamış olduğu bu kitabın son sayfalarında Şehit General Süleymani'nin bazı fotoğrafları da yer almaktadır.

2- Kasım Süleymani

Majid Safataj'ın hazırladığı, Türk gazeteci- yazar Alptekin Dursunoğlu tarafından çevirilen ve yine Nazenin Yayınevi tarafından yayınlan bu kitapta şehidin doğumundan gençliğine, İslam Devrimi'ne aktif katılımı, direniş cephesinde verdiği mücadeleyi ve daha fazlasını anlatıyor.

3- Benim Tanıdığım Hacı Kasım

Ali Şirazi'nin yazdığı bu kitabın çevirisi ise Aykut Pazarbaşı üstelenmiş. "Benim Tanıdığım Hacı Kasım" isimli kitap Feta Yayınevi tarafından yayınlanmış. 158 sayfadan oluşan bu kitabın sonlarında Şehit Süleymani'nin pek çok yerde yayınlanmayan fotoğrafları da yer almaktadır.

4- Hiçbir Şeyden Korkmuyordum

"Hiçbir Şeyden Korkmuyordum" isimli kitap ise aslında General Süleymani'nin kendisi tarafından kaleme alınıp ve yayınlanan ilk kitaptır. Bu kitap General Süeymani'nin 1956-1978 yallardaki yaşam öyküsünü anlatıyor. Kitabın giriş metni ise kızı Zeynep Süleymani tarafından hazırlanmıştır.

5-Şehit Hacı Kasım Süleymani Mektebi

Bu eser İranlı yazar Ali Şirazi, Ali Şirazi tarafından kaleme alınmıştır. 128 sayfalık kitap 2020 yılında Feta Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

"Şehit Hacı Kasım Süleymani Mektebi'' adlı kitabın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hacı Kasım Süleymani bir mekteptir." Bu cümleyi İmam Hamanei 17 Ocak 2020 tarihinde Tahran'da cuma namazı hutbesinde söyledikten sonra insanlar arasında yayılmıştır. İmam Hamanei: "Biz aziz şehidimiz Kasım Süleymani'ye bir fert gözüyle değil bir mektep gözüyle bakmalıyız. Bu aziz şehit generalimizi dersler alınacak bir mektep bir medrese bir yol olarak görmeliyiz." buyurmuştur.

6-Süleymani’nin Sırları

Muhammed Ali'nin kaleme aldığı 178 sayfalık kitap 2023 yılında Feta Yayıncılık tarafından Türkçe olarak basılmıştır. Bu eserin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

General Süleymani, sekiz yıllık “kutsal savunma savaşı” döneminde, aynı şekilde terörist ve kaçakçı gruplarla ülkenin güney doğu sınırında mücadelede, mazlum Filistin halkına ve bölgeye yaptığı yardımda, Siyonistleri işgal ettikleri bölgeden püskürtmekten tutun da Kudüs’ün özgürlüğü için strateji kurup operasyonlar yapmaya kadar büyük tecrübelere sahip bir generaldi ve aynı zamanda büyük bir müzakere ve diplomasi yeteneği de vardı.

Son yıllarda Irak ve Suriye halkına ve devletine yaptığı danışmanlık yardımları da bunlara eklenebilir.

General Süleymani bu yıllar boyunca “yeni İslam medeniyeti”nin gerçekleşmesi için yorulmak bilmez bir çaba sarf etmiş ve İslam dünyasında şu üç stratejiyi pratik, uygulanabilir önlemler, Siyonistlerin kesin olarak yenileceği ve Kudüs’ün özgür kılınacağına dair inancı, İslam dünyasının zihinlerine yerleştirmiştir. Irak ve Suriye’de IŞİD terörüne karşı (bölge halkının ve siyasîlerin askerî desteğiyle) başarılı bir mücadele vermiştir. O siyasetten anlayan diplomat bir general, velâyet-i fakîh bağlısı ve halkının askeriydi.

Şehit Süleymani kimdir?

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda şehit düşen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

Şehit General Süleymani'ye, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından “yaşayan şehit” ismi verilmiştir.