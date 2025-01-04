Tunus'ta Gazze'deki sağlık çalışanlarına destek gösterisi

Gösteriye katılanlar, Siyonist rejim tarafından gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Husam Ebu Safiyye'nin fotoğraflarını taşırken ayrıca, "Ölümün ve ateşin kalbinden gelen doktor Ebu Safiyye adında bir efsane var", "Tunus'tan doktor Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Arap yöneticiler Netanyahu'ya karşı neden sessiz?" yazılı pankartlar açıldı.

Gösteriyi düzenleyen Tunus'taki Filistin Ensarı Derneği üyelerinden Murad Yakubi, AA muhabirine, Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu sağlık personelinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için toplandıklarını belirtti.

Yakubi, "İsrail, Gazze Şeridi'ni, Siyonist ordunun saldırıları sonucu yaralanan insanların kendilerini tedavi edecek kimseyi bulamayacağı, yaşanmaz bir yer haline getirdi." dedi.