İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 23 Filistinli şehit düştü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siyonist rejimin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "Semara" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 11 kişi şehit oldu, birkaç kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 6 kişi şehadete ulaştı.

Siyonist rejim savaş uçağının Gazze kentinin orta kesiminde bulunan ed-Durc Mahallesi'ndeki "Şevbeki" ailesine ait bir evi bombaladığı saldırıda erkek ve hamile eşi olmak üzere 3 kişi şehit düştü.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi yakınında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara yönelik saldırısında da en az iki kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "el-Gule" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ise yaralanan iki kişi kurtarılırken, kayıp 11 kişiye ise enkaz altında ulaşılamadı.

Siyonist rejim ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde "eş-Şerif" ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 1 çocuk şehit oldu, 10 kişi yaralandı, 3 kişiye ise ulaşılamadı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki birçok ev ve yapıyı yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın, 45 bin 658 Filistinli şehit düştü, 108 bin 583 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.