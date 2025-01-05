Mossad Başkanı yarın Katar'a gidiyor

Filistin el-Yevm’e göre, Siyonist kaynaklar Mossad Başkanı’nın yarın Doha’ya hareket edeceğini bildirdi.

Siyonist medya organı Yediot Aharonot’un bazı Siyonist kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mossad Başkanı yarın Katar’a giderek Gazze’de ateşkes konusunda görüşmelerde bulunacak.

Bilindiği üzere, Gazze savaşı on beşinci ayına girerken, bu süre zarfında Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda birçok müzakere gerçekleştirilmiştir. Ancak bu görüşmeler, yalnızca Kasım 2023’te bir haftalık geçici bir ateşkesle sonuçlanmış; ardından Siyonist rejimin engellemeleri nedeniyle, yoğun müzakereler ve arabulucu çabalarına rağmen, bugüne kadar tüm girişimler başarısız olmuştur.