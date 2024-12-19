İran ile Mısır arasındaki ticaret artıyor

İran Sanayi ve Madencilik Dairesi Uluslararası İlişkileri Geliştirme Komisyonu Sözcüsü Latifi , Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Mısır’a yaptığı ziyaret kapsamında D8 Zirvesi’ne katıldığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin, siyasi ilişkilerdeki iniş çıkışlara paralel olarak değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Latifi, siyasi ilişkilerin yakınlaşması ve her iki ülkenin BRICS’e üyelik süreciyle birlikte, doğrudan ticaretin de artmaya başladığını vurguladı.

Latifi, bu yılın ilk 8 ayında İran ile Mısır arasında 35 bin 883 ton malın, 17 milyon 186 bin 348 dolar değerinde ticaret yapıldığını ve bu miktarın, önceki yılın aynı dönemine göre %65 artış gösterdiğini belirtti.

Bu dönemde İran’ın Mısır’a yaptığı ihracatın 28 bin 116 ton, değeri ise 13 milyon 798 bin 476 dolar olduğunu, bunun da %30 artışla birlikte %41 değer artışı sağladığını kaydeden Latifi, Mısır’dan İran’a yapılan ithalatın ise 7 bin 767 ton, değeri ise 3 milyon 387 bin 872 dolar olduğunu ve bunun, önceki yıl ile karşılaştırıldığında %592’lik bir değer artışını yansıttığını dile getirdi.

İran’ın Mısır’a ihracatının büyük bölümü demir ve çelik ürünlerinden oluşuyor

İran’ın Mısır’a yaptığı ihracatın büyük kısmının demir ve çelik ürünlerinden oluştuğunu belirten Sözcü Latifi, bu yılın ilk 8 ayında 27 bin 206 tonluk demir ve çelik ihracatının değerinin 13 milyon 271 bin 737 dolar olduğunu ve bunun, İran’ın toplam ihracatının %96.8’ini oluşturduğunu kaydetti.

Ayrıca, kimyasal analiz kitleri, laboratuvar ekipmanları, fıstık, otomobil debriyaj parçası, mermer ve traverten taşları, sodyum hidroksit, domates salçası, traktörler ve tarım makineleri gibi ürünler de diğer ihracat kalemleri arasında yer aldı.