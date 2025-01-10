ABD ve İsrail'den Yemen'e saldırı

El-Mesire televizyonu, Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

El-Meyadin televizyonunun muhabiri ise, ABD ve İngiltere'ye ait saldırgan savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'daki Sebin bölgesini 11 kez bombaladığını açıkladı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin saldırısında, Sana'daki Sebin Meydanı yakınlarının, Gazze'ye destek için düzenlenen milyonluk yürüyüşle eş zamanlı olarak hava saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

El-Meyadin muhabiri, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırılarına rağmen, Yemenlilerin Sana'daki Sebin Meydanı'nda Filistin halkı ve direnişine destek için düzenlediği milyonluk ve büyük yürüyüşün devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca, Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinin kuzeybatısında, Kızıldeniz kıyısında yer alan El-Salif bölgesindeki "Ras İsa" limanı, altı kez hava saldırısına hedef oldu.