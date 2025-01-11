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11 Oca 2025 18:20

Saman-2 yörünge transfer aracı uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Saman-2 yörünge transfer aracı uzay yolculuğuna hazırlanıyor

İran'ın geliştirdiği Saman-2 yörünge transfer aracı uzay yolculuğuna hazırlanıyor.

Basın mensuplarına konuşan İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, ''Yörünge transfer aracı bloğunun bir sonraki versiyonu şu anda son aşamada ve inşaallah yakın gelecekte uzaya fırlatılacak.'' dedi.

"Uzay römorku", maliyetleri azaltmak, dev uydu taşıyıcıların inşasını ve yüksek yakıt tüketimini önlemek ve uyduları bir yörüngeden başka bir yörüngeye götürmek amacıyla kullanılıyor. 

İran'ın geliştirdiği ''Saman-1'' yörünge transfer aracı 6 Aralık 2024'te İmam Humeyni (r.a) Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.

Saman adı verilen uzay römorkörü Simurg uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla yörüngeye enjekte edildi.

Saman-1 ile birlikte İran Ordusu'nun ''Fahr-1'' telekomünikasyon uydusunun da yörüngeye enjekte edildiği açıklandı.

News ID 1923322

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