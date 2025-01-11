Siyonist yetkililer müzakereler için Doha'ya gidiyor

El-Cezire'nin haberine göre, Siyonist Rejim Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun bugün öğleden sonra, savaş bakanı ve İsrail güvenlik servislerinin başkanlarıyla esirler konusunda yapılan müzakerelerin değerlendirilmesi için bir toplantı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Mossad ve Şin Bet başkanları ile İsrail ordusunun temsilcisine müzakerelere devam etmek üzere Doha'ya gitmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Axios haber sitesinin bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Mossad ve Şin Bet başkanları bu gece ateşkes müzakerelerine katılmak üzere Doha'ya gidecek.

Daha önce, İsrail televizyonu, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'deki Filistin direnişi ile İsrail arasında muhtemel bir ateşkes anlaşmasının detaylarını paylaştı.

İsrail televizyonu, şu anda birkaç aşamalı bir anlaşmadan bahsedildiğini ve bunun Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin iadesini kapsadığını belirtti.

Aynı zamanda İsrail televizyonu, İsrail'in bir daha savaşı yeniden başlatmama taahhüdünde bulunması gerektiğini ve Hamas Hareketi'nin de Gazze Şeridi'nde kalan tüm İsrailli esirleri anlaşmanın ikinci aşamasında işgal altındaki topraklara teslim etme taahhüdünde bulunması gerektiğini aktardı.