Eski çocuk yıldız Rory Sykes, Los Angeles yangında öldü

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları 5. gününde.

Los Angeles’ı kasıp kavuran yangınlar, trajik bir can kaybına daha sahne oldu. Eski çocuk yıldız ve ilham veren kişilik Rory Sykes, Malibu’daki yangında hayatını kaybetti.

Shelley Sykes, oğlunun ölümüne dair yaptığı açıklamada, "Güzel oğlum Rory Sykes, Malibu'daki yangınlarda hayatını kaybetti. Kalbim paramparça," ifadelerini kullandı. Rory, yaşamı boyunca engelleri aşma hikayesiyle milyonlara ilham veren bir isim olarak tanınıyordu.

Doğuştan kör olan ve serebral palsi ile dünyaya gelen Sykes, yaşamı boyunca birçok zorlukla mücadele etti. Ameliyatlar ve terapilerle görme yetisini kısmen kazandı ve yürümeyi öğrendi. Bu başarıları sayesinde, bir dönem motivasyon konuşmacısı olarak sahne aldı ve engelleri aşma hikayesiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Rory Sykes, ailesinin 17 dönümlük Malibu malikanesinin bahçesinde, özel bir kulübede yaşıyordu. Annesi Shelley, yangın sırasında oğlunu kurtarmak için çatıştığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.

“Çatısındaki közleri hortumla söndürmeye çalıştım, ama su kesikti,” diyen Shelley, bölgedeki su sıkıntısı nedeniyle itfaiyecilerin de müdahale edemediğini belirtti. Rory’nin, yangının neden olduğu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.