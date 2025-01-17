İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Hamas'ı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Irakçi, Filistin direnişi ve halkının kararlılığının Siyonist İsrail'i ateşkes ve rehine-tutuklu değişimi anlaşmasını kabul etmeye zorladığının altını çizerek, “İran'ın Filistin davasına, meşru direnişine ve Filistin halkının tarihi haklarına olan kararlı desteğini” vurguladı.

Irakçi, İsrail tarafından son 15 ayda gerçekleştirilen soykırım ve benzeri görülmemiş suçlar karşısında efsanevi bir kararlılık sergileyen Filistin direnişinin ve halkının zaferini kutladı.

Hamas yetkilisi de, İran Dışişleri Bakanı'na Gazze'deki son durum ve ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

El-Hayye ayrıca, İran liderliğinin, hükümetinin ve ulusunun desteğini takdir etti.