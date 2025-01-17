Moskova'da kritik görüşme: Pezeşkiyan ile Putin bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Vladimir Putin'e, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin selamlarını ileterek, ''İslam Devrimi Lideri, kardeş ve dost ülke Rusya ile bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.'' dedi.

''Şükürler olsun, bölge ülkeleriyle ilişkilerimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor.’’ diyen Pezeşkiyan, İran’ın bölge ile ticari, kültürel, ekonomi alanındaki ilişkilerin ilerlemekte olduğunu kaydetti.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dair, ''Yıllardır kapsamlı bir stratejik anlaşması üzerinde çalışıyoruz ve bugün bu anlaşma imzalanacak. Stratejik anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda genişletilmesinin temelini oluşturacak. '' ifadesini kullandı.

İran-Rusya ilişkilerini ''çok önemli ve stratejik olarak değerlendiren Pezeşkiyan, bu ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Bölgenin bölge devletleri tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Başkaların dünyanın öbür ucundan gelip bölgeyi parçalayıp kendi politikalarını uygulamaya gerek yok. Bu iletişimler (İran-Rusya ilişkileri) onların planlarını kesinlikle bozacaktır." diye konuştu.

Putin: Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişareler önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tahran'ın son yıllarda çeşitli alanlarda işbirliğini pekiştirdiğine dikkat çekerek bugün imzalanacak Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın tüm beşeri alanlarda işbirliğine daha da katkı sunacağını vurguladı.

Putin "Bugünkü ziyaretiniz özel bir önem taşıyor, zira sadece işbirliğimizin tüm alanlarını tartışmayacağız, aynı zamanda kapsamlı stratejik ortaklık konusunda büyük bir temel anlaşma da imzalayacağız. Bu önemli, çünkü bu, etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarına ek ivme kazandırma fırsatı sunacak" dedi.

Putin, Rusya ve İran arasındaki uluslararası gündemle ilgili istişarelerin önemine dikkat çekerek bu görüşmelere hem dünya hem de bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerden de söz eden Putin, bu alanda yakalanan temponun son derece kabul edilebilir seviyede olduğunu ve ilişkilerin daha fazla gelişmesine katkı yapacağını belirtti.

Rus lider, Pezeşkiyan'dan Ayetullah Hamanei'ye selamlarını iletmesini de istedi.