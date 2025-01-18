Yemen: Siyonistlerin savaş bakanlığını hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’in Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği son askeri operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yahya Seri, Siyonist rejimin savaş bakanlığını Zülfikar balistik füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Operasyonun başarılı olduğunu kaydeden Seri, "Gazze'deki Filistin direnişine desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yemen’den işgal altındaki topraklara gerçekleştirilen füze saldırısının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşlar durdurulmuştu.

Yemenli askeri yetkili daha önce, Hayfa’nın güneyinde bulunan Orot Rabin elektrik santraline balistik süpersonik Filistin-2 füzesiyle başarılı bir operasyon düzenlendiğini bildirmişti.