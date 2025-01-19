ABD'den Yemen'e hava saldırısı

SABA'ya göre, ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki El-Azrakin bölgesine dört ayrı hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların yol açtığı can kaybı veya maddi hasara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.