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19 Oca 2025 08:27

ABD'den Yemen'e hava saldırısı

ABD'den Yemen'e hava saldırısı

ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki El-Azrakin bölgesine dört ayrı hava saldırısı düzenledi.

SABA'ya göre, ABD savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki El-Azrakin bölgesine dört ayrı hava saldırısı düzenledi.

Saldırıların yol açtığı can kaybı veya maddi hasara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

News ID 1923568

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