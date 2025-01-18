Pezeşkiyan, İran-Rusya stratejik anlaşmasını değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasının Tahran ve Moskova'nın İran ve Rusya'nın rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Pezeşkiyan, “İran binlerce yıllık bir tarihe sahip ve eğer dışarıdan gelen talimatlarla hareket ediyor olsaydık, imajımızı ve politikalarımızı birçok kez değiştirmiş olurduk, ancak biz aynı kalmaya devam ediyoruz. Rusya Federasyonu ile uzun vadeli ve stratejik bir anlaşma imzalamış olmamız, Moskova ve Tahran'ın ülkelerimizin rolünü dışarıdan birilerinin belirlemesine izin vermeyeceğinin bir göstergesidir.” dedi.

Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanması için Batı’ya ihtiyaç olmadığına vurgu yapan Pezeşkiyan, “Bağımsız bir politika izleyebilecek durumdayız ve birlikte bölgede güvenlik ve ekonomiyi geliştirmeye ve buraya barış ve istikrar getirmeye hazırız. Bizim Batı'ya ihtiyacımız yok. Bizzat Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalanan anlaşma, tam da bu yaklaşımı benimsediğimizi tüm dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.

Rus lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan cuma günü Kremlin'de yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.