İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarette, Rusya’nın Birinci Kanalı’na verdiği röportajda, iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasının önemine ve bu anlaşma çerçevesinde İran ile Rusya’nın ilişkilerini derinleştirip genişletmek için planlanan programlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya’ya ziyaretinde özellikle üzerinde durdukları en önemli konunun, iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması olduğunu belirterek, “Bu anlaşma, hem siyasi hem de ekonomik alanda birçok yeni işbirliği imkanını beraberinde getirdi” dedi.

Pezeşkiyan, anlaşmanın üç temel alanı kapsadığını belirterek, “İlk bölümlerde güvenlik ve siyasi iş birliği vurgulanırken, ekonomik iş birliği ile ilgili maddelerin demiryolu, ticaret, enerji ve elektrik gibi alanları içeriyor. Bu anlaşma, kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda daha fazla iş birliğini mümkün kılacak bir yol haritası sunuyor” ifadesini kullandı.

ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik tehditlerine ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bu anlaşmada, herhangi bir ülkenin İran veya Rusya’ya saldırması durumunda birbirimizle dayanışma içinde olacağımız taahhüdü yer alıyor” dedi. Ayrıca, güvenlik konularında daha ileri düzeyde müzakereler yapılacağını ifade etti.

ABD ve işgalci rejimin İran’a yönelik ekonomik terörizminin yanı sıra, bölgedeki askeri müdahalelerini de eleştiren Pezeşkiyan, “Batı, İran’ı terörizmi desteklemekle suçlarken, aynı zamanda Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’da işlediği savaş suçlarına göz yumuyor. İran, hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmamış, aksine bölgesel barış için çaba göstermiştir” dedi.

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını bir kez daha vurgulayarak, “Liderimizin talimatları ve inançlarımız doğrultusunda, asla nükleer silah üretmeyeceğiz. Ancak Batı, İran’ı şeytanlaştırarak bölgesel hegemonya planlarını sürdürmeye çalışıyor” diye ekledi.