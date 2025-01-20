İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Tahran'da yapılacak

16. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı 21-22 Ocak tarihlerinde Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlık edecek.

Ulaşım, bankacılık, yatırım, enerji, turizm ve diğer ekonomik konuların ele alınacağı toplantıya Azerbaycan'dan 40 kişilik bir heyetin katılacağı bildirildi.

Toplantının 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından iki ülke arasında bir işbirliği belgesinin imzalanması bekleniyor.