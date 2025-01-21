Pezeşkiyan, Azerbaycan heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinin önemine değinen Pezeşkiyan, ''İkili ikişkilerin güçlendirilmesi İran ve Azerbaycan'ı stratejik ortak haline getirecektir.'' dedi.

İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı

16. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı bugün Tahran'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlık ediyor.

İki günlük toplantının gündeminde ulaşım, bankacılık, yatırım, enerji, turizm ve diğer ekonomik konular var.

Toplantının 22 Ocak'ta tamamlanmasının ardından iki ülke arasında bir işbirliği belgesinin imzalanması bekleniyor.