Trump'tan Gazze halkı için zorunlu göç planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle oluşan insani krizle ilgili Ürdün ve Mısır'ı daha fazla Filistinli kabul etmeye çağırdı.

Trump, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin içinde bulunduğu durumu "gerçek bir kaos" olarak tanımladı ve bölgedeki Filistinlilerin komşu ülkelere taşınması gerektiğini söyledi.

Ürdün ve Mısır’a çağrı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ve Kral Abdullah'ın Batı Asya'da barış, güvenlik ve istikrarın önemini görüştüğü bildirildi.

Trump, görüşmeyle ilgili olarak, "Kral Abdullah'a, Gazze'nin şu an bir kaos içinde olduğunu ve daha fazla insanı kabul etmelerini istediğimi söyledim" dedi.

Trump ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile konuşacağını ve Mısır'ın da Gazze halkını kabul etmesini isteyeceğini belirtti.

Ancak Mısır, geçmişte benzer önerileri reddetmişti.

Gazze'deki kriz devam ediyor

Siyonist rejim, 7 Ekim 2023'te Filistinlilerin başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda şimdiye kadar 47 binden fazla Filistinli şehit düştü. Aynı dönemde 400'den fazla Siyonist asker de öldürüldü.