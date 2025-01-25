Serbest bırakılan Filistinli tutuklu: Direniş tüm Filistinli tutukluları serbest bırakacak

Özgürlük Fırtınası Anlaşması'nın ikinci aşamasında serbest bırakılan Filistinli tutuklu Vail El-Caghub, "24 yıldır umudumu kaybetmedim ve direnişin bizi özgürleştireceğinden emindim... ve hala da öyleyim. Direnişin devam edeceğini ve cezaevlerinde kalan tüm tutukluların serbest bırakılacağını umuyoruz." dedi.