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25 Oca 2025 21:20

Serbest bırakılan Filistinli tutuklu: Direniş tüm Filistinli tutukluları serbest bırakacak

Serbest bırakılan Filistinli tutuklu: Direniş tüm Filistinli tutukluları serbest bırakacak

24 yıl sonra serbest bırakılan Filistinlu bir tutuklu "Direniş tüm Filistinli tutukluları serbest bırakacak" dedi.

Özgürlük Fırtınası Anlaşması'nın ikinci aşamasında serbest bırakılan Filistinli tutuklu Vail El-Caghub, "24 yıldır umudumu kaybetmedim ve direnişin bizi özgürleştireceğinden emindim... ve hala da öyleyim. Direnişin devam edeceğini ve cezaevlerinde kalan tüm tutukluların serbest bırakılacağını umuyoruz." dedi.

News ID 1923778

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