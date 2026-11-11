İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanlığının İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Sanita Pavlota-Deslandes ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup gönderdi.

Erakçi mektubunda, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu ödül ilanını “nefret verici ve üzücü” olarak nitelendirerek, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve UAEA Başkanı’ndan bu açıklamayı açık ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kınamalarını istedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nden, ABD’nin açıklamasının uluslararası barış ve güvenliğin korunması açısından doğurabileceği ciddi sonuçlara uluslararası toplumun dikkatini derhal çekmelerini talep etti.

Erakçi, BM Şartı kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde ABD’nin eylemlerinin İran’ın nükleer tesislerinin, ekipmanlarının ve bu tesislerde görev yapan personelin emniyet ve güvenliğine yönelik oluşturduğu tehditlerin ele alınmasını istedi. Ayrıca ABD’nin devam eden ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulundu.