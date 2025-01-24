Irakçi ve Fidan telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İki bakan arasında yapılan bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin konular ele alındı.

Bakan Irakçi, İran'ın Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam desteği ve iç çatışmalardan kaçınılması ile tüm siyasi, etnik ve dini akımların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Irakçi ayrıca, Şii ve Alavi bölgelerinde silahlı grupların sivil halka ve masum insanlara yönelik keyfi eylemleri hakkında yayılan haberlerden endişe duyduğunu belirterek, azınlıkların haklarının korunmasını talep etti.