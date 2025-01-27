Galibaf: Filistin halkının direnişi, işgalcilerin planlarını boşa çıkardı

Meclisin açık oturumunda konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Filistinli esirlerin özgürlüğe kavuşmasının ve ailelerine dönmesinin, Gazze halkının direnişle gösterdiği birlik ve beraberliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

Galibaf, İsrail'in ağır Amerikan bombalarıyla evleri, okulları ve hastaneleri yıkabileceğini, ancak Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve direniş ateşini söndüremeyeceğini vurguladı.

Meclis Başkanı ayrıca, Siyonist rejimin dünya çapında yürüttüğü "bilişsel savaş"ın Filistin ve Lübnan direnişinin yenildiğini iddia ettiğini, ancak gerçeklerin bu iddiaları çürüttüğünü söyledi.

Galibaf "Bugün açıkça görülüyor ki, Hamas dimdik ayakta ve direniş daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele, işgalcileri her zamankinden daha fazla aşağılıyor." dedi.

15 aydan uzun süredir devam eden Gazze direnişinin, Allah'ın yardımıyla İsrailli işgalcilerin bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistinli mültecilerin evlerine dönmesiyle tamamlanacağını kaydetti.