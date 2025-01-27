  1. Siyaset
27 Oca 2025 10:14

Galibaf: Filistin halkının direnişi, işgalcilerin planlarını boşa çıkardı

Galibaf: Filistin halkının direnişi, işgalcilerin planlarını boşa çıkardı

İran Meclis Başkanı Galibaf, Filistin halkının direnişi sayesinde işgalcilerin planlarının başarısız olduğunu vurgulayarak, direnişin zaferle sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Meclisin açık oturumunda konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Filistinli esirlerin özgürlüğe kavuşmasının ve ailelerine dönmesinin, Gazze halkının direnişle gösterdiği birlik ve beraberliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

Galibaf, İsrail'in ağır Amerikan bombalarıyla evleri, okulları ve hastaneleri yıkabileceğini, ancak Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve direniş ateşini söndüremeyeceğini vurguladı.

Meclis Başkanı ayrıca, Siyonist rejimin dünya çapında yürüttüğü "bilişsel savaş"ın Filistin ve Lübnan direnişinin yenildiğini iddia ettiğini, ancak gerçeklerin bu iddiaları çürüttüğünü söyledi.

Galibaf "Bugün açıkça görülüyor ki, Hamas dimdik ayakta ve direniş daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele, işgalcileri her zamankinden daha fazla aşağılıyor." dedi.

15 aydan uzun süredir devam eden Gazze direnişinin, Allah'ın yardımıyla İsrailli işgalcilerin bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistinli mültecilerin evlerine dönmesiyle tamamlanacağını kaydetti.

News ID 1923824

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler