İran ve Afganistan dışişleri bakanları görüşmesinde hangi konular ele alındı?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Kabil'de Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, ekonomik işbirliği, Afgan vatandaşlarının İran’daki durumu, su meseleleri, güvenlik ve ortak sınırlar ile bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran ile Afganistan arasındaki ortak noktaların ve tarihi bağların önemine dikkat çeken Bakan Irakçi, iki milletin çıkarlarını koruma ve komşuluk temelinde işbirliğini geliştirme gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Irakçi İran'ın iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu belirtti.

İran'ın Afgan mültecilere yönelik cömert misafirperverliğine teşekkür eden Muttaki ise, iki ülke halkları arasındaki güçlü bağların işbirliğini daha da geliştireceğini ifade etti.

Muttaki ayrıca Afganistan'ın güvenlik ve ekonomik şartlarının iyileşmesiyle birlikte mültecilerin dönüşünü öncelikleri arasında gördüğünü ve bu konuda daha ciddi adımlar atacaklarını kaydetti.

Su meselelerinin iki ülke arasındaki dostluğun korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Muttaki Afganistan'ın, İran'ın su hakkını sağlama konusundaki taahhütlerine bağlı olduğunu, ancak bölgedeki kuraklık nedeniyle durumun iklim değişikliği ile ilgili olduğunu söyledi.

Muttaki yağışların artmasıyla bu sorunun çözüme kavuşmasını umduklarını dile getirdi.

Sınır güvenliği konusuna da değinen Muttaki, Afganistan Geçici Hükümeti'nin sınır güvenliğini sağlama ve iki ülkenin güvenliğini tehdit edebilecek her türlü terörizm ve kötü niyetli faaliyete karşı mücadele etmeye kararlı olduğunu açıkladı.