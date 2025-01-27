  1. İran
27 Oca 2025 08:43

Ayetullah Hamanei: Tüm siyasi denklemler Güney Lübnan halkı tarafından alt edildi

Ayetullah Hamanei: Tüm siyasi denklemler Güney Lübnan halkı tarafından alt edildi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei, "Siyasi denklemler ve maddi hesaplamalar, Güney Lübnan'ın inançlı ve samimi halkı tarafından alt edildi." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei'nin sosyal medya platformu X (KHAMENEI.IR) hesabı üzerinden Güney Lübnan halkının cesurca hareketine dair bir paylaşım yapıldı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Güney Lübnan halkının cesurca hareketinin ardından, "Bugün, tüm siyasi denklemler ve maddi hesaplamalar, Güney Lübnan'ın inançlı ve samimi halkı tarafından alt edildi. Bu halk, işgalci Siyonist rejim ordusunu umursamadan, fedakarlıkla ve Allah'ın vaadine güvenerek canlarını ortaya koydular" ifadesini kullandı.

News ID 1923821

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