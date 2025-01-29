ABD'de F-35 düştü (+ Video)

ABD’nin Alaska eyaletinin Fairbanks kentinde bulunan Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir F-35 savaş uçağı düştü. Yetkililer, kazanın yerel saatle 12:49’da meydana geldiğini ve uçakta büyük hasar oluştuğunu bildirdi.

Pilotun kazadan hemen önce paraşüt kullanarak uçaktan atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Güvenlik protokolleri gereği Bassett Ordu Hastanesi’ne kaldırılan pilotun kimliği açıklanmadı.

354. Avcı Filosu Komutanı Albay Paul Townsend, olayın detaylarının kapsamlı bir soruşturma ile inceleneceğini belirtti. Townsend, pilotun uçuş sırasında bir arıza yaşadığını ve standart prosedürleri takip ettiğini ifade ederken, kazanın nedenine ilişkin yorum yapmanın henüz erken olduğunu söyledi.

Air & Space Forces Dergisi’ne göre, F-35 savaş uçaklarının maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar civarında. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.